Акимова: медицинская реформа перешла на этап эффективной работы

Об этом заявила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова, сообщает пресс-служба Президента Украины.

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Во время брифинга в Днепропетровске она отметила, что в Украине все больше сторонников перемен в медицинской сфере. По словам Акимовой, в отличие от начала реформы люди уже больше понимают ее суть и принимают изменения, которые происходят.

«Вопрос изменений в области здравоохранения, который поднял Президент Украины Виктор Федорович Янукович, непростой, ведь он касается каждого. Однако мы не побоялись и начали эти изменения. Сейчас уже прошел этап активной критики и начался этап эффективной работы. В этом направлении Днепропетровская область является одним из пионеров, и она по праву может этим гордиться», - сказала Акимова.

***В Днепропетровской области работает 713 семейных врачей, а для повышения их квалификации в этом году открыто 26 территориальных учебных тренинговых центров. Обучение в них уже прошли 62 % семейных врачей и 65 % медсестер общей практики.

Для поощрения их работы во всех городах и районах области реализуются программы «местных стимулов» - с 2010 года жилье получили 239 медиков.