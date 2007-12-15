В Донецке открылся II съезд Молодежного союза ”Наша Украина”

Сегодня в Донецке открылся второй съезд Всеукраинской молодежной общественной организации «Молодежный Союз «Наша Украина».

Как передает корреспондент УНИАН, перед началом работы съезда его участники развернули перед зданием Дворца молодежи «Юность» флаг Украины размером 30 на 45 метров. Как известно, этот флаг из Донецка эстафетой побывал в нескольких городах Украины и вернулся в Донецк, где будет передан в музей.

Как сообщил журналистам перед началом съезда председатель «Молодежного Союза «Наша Украина» Степан БАРНА, работа организации в отчетный период была «существенной». «Мы показали, что молодежь в «Нашей Украине» есть», - сказал С.БАРНА.

По его словам, «мы приехали в Донецк, чтобы показать, что здесь есть «оранжевая» молодежь, которая будет поддерживать Президента, демократическую коалицию и единство Украины».

«Стереотипы о Донецке в украинской политике второстепенны. Мы приехали сюда, чтобы показать, что в Донецке все нормально. Что здесь проживают нормальные люди, которые разделяют идеи украинской молодежи и идеи национального единства», - подчеркнул С.БАРНА.

Он также сообщил, что повестка дня съезда предусматривает отчет о проделанной работе, рассмотрение программы работы союза на ближайшее время, внесение изменений в устав организации, решения ряда других вопросов.

Сегодня же работа съезда завершится.