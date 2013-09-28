В России могут вернуть графу "против всех" в избирательные бюллетени

"Я думал об этом, с коллегами обсуждал. У меня к этому двойственное отношение. Я в принципе не возражаю, она может принести определенную пользу", - сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24", передает РИА Новости.

По его словам, эта графа полезна тем, что позволяет гражданам не проголосовать за какого-то кандидата "назло" - "пусть кто угодно, а не эта опостылевшая власть, а прямо написать, что я против всех". Он также отметил, что право граждан проголосовать против всех кандидатов или партий соответствует общедемократическим подходам.

В то же время, по словам Медведева, при выборе из большого количества партий, в этой графе нет такого смысла, когда число партий ограничено. "Потому что каждый человек может выбрать для себя ту или иную политическую силу", - пояснил он.

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Также Медведев отметил, что вопрос о возврате в избирательные бюллетени графы "против всех" требует дополнительного обсуждения и он готов вскоре вернуться к нему.