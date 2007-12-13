Кому звонили с Банковой: Богатырева с Колесниковым друг на друга кивают
Первым вице регионал не будет?
Один из лидеров фракции Партии регионов Раиса Богатырева опровергает информацию о том, что первым вице-спикером может стать представитель этой политической силы.
Об этом она сказала в комментарии Украинской правде.
"Такого не было", - сказала она на вопрос о соответствующих договоренностях.
Вместе с тем на вопрос, кто из секретариата президента давит на депутатов Партии регионов относительно голосования за кандидатуру Юлии Тимошенко, кому из депутатов звонили по этому поводу, Богатырева ответила: "Никому".
На реплику, что такую новость раздала пресс-служба Партии регионов, Богатырева сказала, что ничего об этом не знает и спросит у коллег.
Так же не смог ответить на вопрос о звонках с Банковой и Борис Колесников, который посоветовал обратиться с этим вопросом к Богатыревой.