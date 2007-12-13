Турчинов подозревает, что заблокировать карточку мог кто-то из 9 ”технарей”

Заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ считает, что пока не будет аттестована система «Рада», проводить электронное голосование за избрание премьер-министра и правительства не целесообразно. Вместо этого голосовать нужно путем заполнения бюллетеней или поднятием рук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня во время утреннего пленарного заседания.

А.ТУРЧИНОВ напомнил, что, пребывая в должности председателя СБУ, он направил письмо председателю Верховной Рады с просьбой провести сертификацию системы, «поскольку она не защищена и возможна для проведения каких-либо манипуляций».

Он отметил, что на это письмо руководитель аппарата ВР Валентин ЗАЙЧУК ответил, что это будет сделано позже.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ напомнил, что 9 работников техперсонала имеют ключи от самой системы «Рада».

«Поэтому любой мог заблокировать карточку», - сказал он.

В связи с этим А.ТУРЧИНОВ отметил, что БЮТ считает необходимым проводить голосование путем поднятия рук или заполнения бюллетеней.

«Пока система «Рада» не будет аттестована, проводить голосования за премьер-министра и состав правительства в электронном режиме невозможно, и засвидетельствовать свое волеизъявление депутаты должны другим путем», - сказал он.