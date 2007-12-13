Яценюк рассказал, как ”депутат друг у друга право голоса отбирает”...

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обратится к регламентному комитету ВР после его создания по поводу ситуации с его карточкой для голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента.

По словам председателя ВР, когда будет принято решение на заседании комитета, материалы могут быть переданы в правоохранительные органы.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что речь идет об «ужасном факте» относительно невозможности проголосовать председателем ВР А.ЯЦЕНЮКОМ из-за того, что народный депутат Украины Владислав ЛУКЬЯНОВ изъял его карточку.

Он считает, что «речь не идет об А.ЯЦЕНЮКЕ, речь идет сегодня о том, что депутат друг у друга право голоса отбирает».

Как подчеркнул председатель ВР, речь идет о репутации одной из наибольших ветвей украинской власти - законодательной.

«Какой пример мы показываем 47 млн. украинцев, что депутат друг у друга право голоса отбирает?», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что действовал согласно процедуре, и напомнил, что в ВР 184 раза было голосование за возвращение к повторному голосованию.

А.ЯЦЕНЮК призвал народных депутатов «прекратить какие-либо обвинения относительно нарушения председателем ВР регламента».

По его словам, если есть основания, то пусть через регламентный комитет народные депутаты инициируют его отставку. В то же время он отметил, что готов подискутировать с кем-либо по поводу якобы нарушений им регламента ВР.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря во время голосования за возвращение к вопросу избрания лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра фракция Партии регионов заблокировала трибуну ВР. При этом член этой фракции В.ЛУКЬЯНОВ изъял из системы голосования карточку председателя ВР А.ЯЦЕНЮКА.

После этого А.ЯЦЕНЮК обратился в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении В.ЛУКЬЯНОВА.