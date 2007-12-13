Регионал Лукьянов: Яценюк знал, куда идет, так что ему нечего возмущаться

Представители парламентского большинства фактически отказались от требования снять депутатскую неприкосновенность с депутата Владислава Лукьянова (Партия регионов). Об этом сегодня пишет Коммерсантъ-Украина. Как известно, во вторник господин Лукьянов отобрал у председателя Верховной рады Арсения Яценюка карточку для голосования, в результате чего коалиции не хватило одного голоса для возврата к процедуре утверждения Юлии Тимошенко на посту премьер-министра. В тот же день представители коалиции заявили, что намерены привлечь Владислава Лукьянова к уголовной ответственности за препятствование работе спикера.

Депутат Андрей Портнов (БЮТ) тогда, в частности, сообщил, что спикер уже передал в Генпрокуратуру официальное депутатское обращение, в котором потребовал возбудить уголовное дело в отношении народного депутата Владислава Лукьянова. По словам господина Портнова, фракции БЮТ и НУНС решили добиться снятия с него депутатской неприкосновенности и потребовали, чтобы генпрокурор на протяжении 30 дней внес в Верховную раду соответствующее представление. "А если не будет представления – не будет и генпрокурора!" – пригрозил представитель БЮТ, имея в виду выражение недоверия генпрокурору Александру Медведько.

Однако в среду мнение членов коалиции неожиданно изменилось. Депутаты, с которыми корреспондент Ъ беседовал вчера, уже не заявляли категорически о необходимости снять неприкосновенность с господина Лукьянова. "Мы не можем этого требовать. Это функция Генпрокуратуры. Если генпрокурор подаст представление, то мы будем его рассматривать",– заявил заместитель главы фракции БЮТ Александр Турчинов. А народный депутат фракции НУНС Юрий Луценко в разговоре с журналистами обмолвился, что Арсений Яценюк "фактически оставил Лукьянова безнаказанным", но не стал уточнять, что имеет в виду.

Между тем в Генпрокуратуре опровергли информацию о том, что председатель Верховной рады передал в ГПУ упомянутое депутатское обращение. "Это заявление Яценюка в Генпрокуратуру пока не поступило,– сказал руководитель пресс-службы ГПУ Юрий Бойченко.– Об этом было заявлено, но само обращение к нам не поступало". При этом господин Бойченко отметил, что в ГПУ зарегистрировано другое обращение господина Яценюка, которое было написано во вторник и касалось незаконного вмешательства в работу системы "Рада".

Вчера вечером корреспондент Ъ выяснил у господина Лукьянова, что он не опасается уголовного преследования за свой поступок. "Яценюк знал, куда идет, так что ему нечего возмущаться",– заявил представитель ПР, добавив, что отобрал у спикера карточку, поскольку тот "хотел прошустрить" и "пытался протащить нужное решение". Владислав Лукьянов уверен, что и Арсений Яценюк, и его коллеги по коалиции откажутся от идеи обращения в ГПУ. "Пусть только попытаются. Я хочу посмотреть, кто из них станет стукачом и напишет на своего коллегу",– пояснил свою позицию господин Лукьянов. Член фракции ПР добавил, что не видит судебных перспектив дела, основанного на таких обвинениях. "Тогда `Нашу Украину` и БЮТ нужно вообще надолго упечь за решетку за то, что они делали в прошлом созыве",– считает депутат.

Узнать позицию Арсения Яценюка в этом конфликте не удалось – вчера спикер воздерживался от общения с прессой.