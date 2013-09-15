В Одессе противники ассоциации с ЕС "похоронили" независимость Украины (фото)
19:50, 15 сентября 2013Политика
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В центре Одессы неизвестные развесили плакаты, которые агитируют против подписания Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
Плакаты расклеены в центре Одессы / Фото: Думская
На плакатах черного цвета написано "Независимость 1991-2013. Помним, любим, скорбим".
Также там нарисованы флаги Украины и Евросоюза и букет цветов, сообщает Думская.net.
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Как сообщается, плакаты расклеены в центре Одессы. На них не изображено никаких символов политических партий или организаций.
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