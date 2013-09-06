Минэкономики предлагает решать споры с Россией через ВТО

13:33, 06 сентября 2013
Политика
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Решение торгового спора, возникшего на украинско-российской границе (в рамках Договора о зоне свободной торговли государств-участников СНГ) необходимо решать с использованием правил и норм ВТО.

Прасолов хочет решать споры с Россией через ВТО

Об этом заявил 6 сентября в ходе выступления на часе правительства в Верховной Раде министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов, сообщает РБК-Украина.

"Статья 19 Договора предусматривает следующее. Если торговый спор сторонам не удалось решить путем консультаций, дальше есть три пути: первый - Экономический суд СНГ, второй - передача спора на рассмотрение комиссии экспертов, которая создается по процедуре, предусмотренной Приложением 4 к Договору, третий - если спор возник между членами ВТО по вопросам, которые в настоящем Договоре регулируются ссылками на положения соглашений ВТО, то такие споры, прежде всего, должны решаться в порядке, предусмотренном соответствующими соглашениями ВТО", - пояснил министр экономического развития и торговли Украины.

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