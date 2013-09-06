Минэкономики предлагает решать споры с Россией через ВТО

Об этом заявил 6 сентября в ходе выступления на часе правительства в Верховной Раде министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов, сообщает РБК-Украина.

"Статья 19 Договора предусматривает следующее. Если торговый спор сторонам не удалось решить путем консультаций, дальше есть три пути: первый - Экономический суд СНГ, второй - передача спора на рассмотрение комиссии экспертов, которая создается по процедуре, предусмотренной Приложением 4 к Договору, третий - если спор возник между членами ВТО по вопросам, которые в настоящем Договоре регулируются ссылками на положения соглашений ВТО, то такие споры, прежде всего, должны решаться в порядке, предусмотренном соответствующими соглашениями ВТО", - пояснил министр экономического развития и торговли Украины.