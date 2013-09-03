Германия пересмотрит дела сотрудников концлагерей - BBC

Как заявил министр юстиции земли Баден - Вюртемберг, проводящий расследования, с 49 охранников 30 надо привлечь к ответственности, передает BBC Украина.

Эти 30 проживают по всей Германии, а еще семь живут за пределами страны. Сообщается, что их возраст достигает 97 лет.

Аушвиц был крупнейшим лагерем смерти нацистов. Там было замучено более 1,1 миллиона человек, большинство из которых были евреями.

Прецедент Демьянюка

Дело рожденного в Украине Ивана Демьянюка двухлетней давности изменило отношение немецкой юстиции к людям, которые работали в лагерях смерти .

Господин Демьянюк умер в прошлом году. Тогда он как раз оспаривал приговор о пятилетнем заключении по обвинению в соучастии в убийстве 28 тыс. евреев в концлагере Собибор .

Судья решил, что даже при отсутствии прямых доказательств, что Иван Демьянюк совершал убийства, его работа в качестве работника концлагеря способствовала массовым казням.

До этого суды Германии рассматривали дела только тогда, когда против бывших нацистов были прямые доказательства участия в убийствах .

В июле основанный в США Центр Симона Визенталя, еврейской организации, которая расследует преступления нацистских деятелей, начал в Берлине кампанию по поиску таких беглецов от правосудия со слоганом - "Поздно , однако не поздно".

Посмотреть все дела

Расследование преступлений нацистов в Германии проводит управление юстиции Людвигсбурга, что в Баден-Вюртемберге. Там сообщили, что из 49 охранников Аушвиц девять умерли.

В управлении также сообщили, что уже передают материалы расследования в прокуратуру земель Германии.

Шесть дел будут рассмотрены в Баден-Вюртемберге, семь в Баварии, две в Саксонии-Анхальт, четыре - в Северной Рейн-Вестфалии, четыре в Нижней Саксонии, две в Гессе и по одной в Рейнланд-Пфальце, Гамбурге, Шлезвиг-Гольштейн, Саксонии и Мекленбург -Передней Померании.

В управлении заявили, что планируют пересмотреть деятельность всех сотрудников концентрационных лагерей и отрядов смерти. Работа будет очень кропотливой и затратной и предусматривать исследования в архивах России, Беларуси и Бразилии .

В последующие шесть месяцев управление планирует пересмотреть дела нацистов, которые работали в лагере смерти Майданек на востоке Польши .

Более 7 тыс. сотрудников СС служили в лагерной комплексе Аушвиц-Биркенау в 1940-45 годах, однако только несколько сотен были наказаны.

Большинство жертв нацистов - евреи, ромы и другие - были убиты в газовых камерах. Многие были застрелены, умерли от голода или убиты во время медицинских экспериментов.