Акции Nokia подскочили на 40% на новости о сделке с Microsoft

В частоности, речь идет о продаже подразделения по производству и обслуживанию мобильных телефонов за 5,44 миллиарда евро, свидетельствуют данные бирж.По состоянию на 11.55 мск акции Nokia дорожали на 40,05% при росте индекса OMX Helsinki 25 лишь на 4,07%, сообщает РИА Новости.

Согласно условиям соглашения, Nokia полностью продаст подразделение, включающее бизнес по производству мобильных телефонов и смарт-устройств. В собственность Microsoft также перейдут отделы по операционной деятельности, продажам и маркетингу, дизайну и поддержке.

Ожидается, что Microsoft заплатит 3,79 миллиарда евро за приобретение Devices & Services, а также 1,65 миллиарда за портфель патентов с возможностью опциона. В рамках соглашения Nokia предоставит компании неисключительные лицензии на патенты сроком на 10 лет, а также опцион с возможность их продления на неограниченный срок.

Nokia специализируется на производстве мобильных телефонов и разработке программного обеспечения для мобильных телефонов и КПК. Штат сотрудников компании превышает 123 тысячи человек. Продукция компании представлена в 160 странах.