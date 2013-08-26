Азаров хочет говорить с Медведевым о наращивании товарооборота

Премьер-министр Украины Николай Азаров выступает за восстановление и наращивание двустороннего товарооборота между Украиной и Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Азаров сказал перед началом встречи с российским премьером Дмитрием Медведевым.

«Спасибо за теплый прием, Дмитрий Анатольевич. Действительно, между нашими странами существуют очень глубокие отношения, в том числе в торгово-экономической сфере и то, что мы обсуждали в Сочи, логично найдет свое продолжение в сегодняшнем нашем разговоре. Прежде всего, это проблемы, которые сегодня существуют, каким образом их решить, чтобы выйти на те параметры торгово-экономического оборота, о котором наши президенты договорились, о котором мы с вами говорили», - сказал Азаров.

При этом он подчеркнул, что при наличии желания и такое желание есть с двух сторон, стороны смогут обсудить все те вопросы, о которых мы говорим.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров совершает рабочий визит в Россию. Программой визита запланированы переговоры Азарова с Медведевым в формате с глазу на глаз и в расширенном составе.