Тягнибок не будет договариваться с Януковичем даже ради евроинтеграции

Об этом лидер парламентской фракции "Свободы" Олег Тягнибок заявил в эфире Радио Свобода.

По его словам, следует провести различие между «режимом Януковича и Украиной и украинским государством».

«Идти на компромисс с властью - это преступление. Если эта власть что-то и делает, то делает в своих интересах, а не в интересах украинского государства. Когда мы говорим о стратегическом курсе развития украинского государства, мы говорим не о власте, не о конкретном режим Януковича, который временно у власти, а мы говорим об Украине в целом», - заявил Олег Тягнибок.

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Напомним, на этой неделе экс-министр внутренних дел Юрий Луценко заявил, что оппозиция и власть теперь стали временными попутчиками. И им следует вместе приложить усилия для подписания в ноябре этого года Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.