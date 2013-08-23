Луценко рассказал, как простимулировать Януковича и дать сигнал Европе

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко призывает в сентябре начать со столицы массовую акцию, демонстрирующую европейский выбор украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Политического этапа Национального круглого стола “Взаимопонимание ради европейского будущего”.

“Давайте, начиная со столицы и завершая каждым уголком нашей страны, продемонстрируем европейский выбор путем вывешивания европейской символики, флажков, лент, значков и всего прочего для того, чтобы Киев стал проевропейским, как был помаранчевым в 2004-ом. Это будет лучшей поддержкой для Януковича при подписании Соглашения об ассоциации”, - сказал Луценко.

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Он также выразил мнение, что это будет сигналом Европе, что она подписывает Соглашение об ассоциации не с Януковичем, который не отвечает большинству европейских стандартов, а что она подписывает соглашение с украинским обществом.

“Януковичи приходят и уходят, а Украина возвращается в европейский дом. Я призываю коллег по демократическим партиям, власти и каждого сознательного украинца истратить немного своих трудовых сбережений на европейский флажок или ленту и закрепить его на своем автомобиле, доме или одежде. Этот знак будет показывать, что речь идет не о политических маневрах, а о цивилизационном выборе всего украинского общества”, - сказал Луценко, прибавив, что это может стать частью вступления Украины в Европейский Союз.

По мнению Луценко, у Януковича есть собственные причины стремиться к подписанию ассоциации: имиджевые и материальные. Но украинцы могут этим воспользоваться.

"До подписания Соглашения об ассоциации Янукович - наш попутчик. И пока не высохнут чернила на этом документе - он нам союзник. После подписания он - наш враг, которого надо победить", - объяснил Луценко.