Азаров прилетел в Россию и едет на дачу к Медведеву
13:53, 26 августа 2013Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров начал рабочий визит в Российскую Федерацию (г. Москва).
Азаров начал рабочий визит в РФ
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, самолет украинского премьер-министра приземлился в подмосковном аэропорту «Внуково-2». В настоящее время Азаров следует в загородную резиденцию российского премьера «Горки-9».
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Программой рабочего визита запланирована встреча с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым в формате с глазу на глаз и расширенном составе.
Сегодня вечером Азаров вернется в Киев.
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