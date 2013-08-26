Азаров прилетел в Россию и едет на дачу к Медведеву

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, самолет украинского премьер-министра приземлился в подмосковном аэропорту «Внуково-2». В настоящее время Азаров следует в загородную резиденцию российского премьера «Горки-9».

По теме: Сегодня Азаров поговорит с Медведевым об украинской евроинтеграции

Программой рабочего визита запланирована встреча с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым в формате с глазу на глаз и расширенном составе.

Сегодня вечером Азаров вернется в Киев.