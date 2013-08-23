СМИ: Журналист нашел письмо "днепропетровских террористов" после разговора с СБУ

Об этом сообщила сторона защиты, передает Радио Свобода.

По словам Артема Шевченко, на корпоративный e-mail телеканала в мае 2012 года пришло так называемое «письмо террористов», о котором его заранее предупредили в СБУ.

«На встрече руководители СБУ сообщили мне некоторые подробности их работы по поиску этих людей или человека. Показали мне выдержки, в которых эти люди сообщали, что обратятся на телевидение. И мне сказали, что я скоро могу получить какое-то послание», - рассказал Артем Шевченко.

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По его словам, после этого разговора в СБУ он действительно нашел письмо, адресованное «террористами» лично ему на корпоративной почте канала ТВi. Авторы этого письма указывали на свою причастность к серии взрывов, в том числе в Харькове, Запорожье и Днепропетровске, и предлагали журналисту выступить посредником в общении с властью, от которой они требовали 4,5 миллиона долларов США.

На вопрос государственного обвинения подсудимый Виталий Федоряк, который полностью признает свою вину, сообщил, что текст указанного письма готовил Виктор Сукачев, а отправлял сам Федоряк. Однако главный обвиняемый в терактах, днепропетровский политолог Виктор Сукачев не подтвердил эту информацию.

Сукачев должен дать подробные показания по делу позже. Ранее он заявлял, что частично признает свою вину, однако не уточнял, в чем именно.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 в центре Днепропетровска произошло четыре взрыва, в которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. По информации правоохранительных органов, самодельные взрывные устройства были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт, совершенный по предварительному сговору группой лиц). 1 июня 2012 генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил о задержании четырех подозреваемых в совершении терактов в Днепропетровске. Он заявил, что взрывы в Днепропетровске были организованы с корыстной целью - злоумышленники требовали 4,5 млн долларов.

Задержанные Виктор Сукачев, Виталий Федоряк, Лев Просвирнин и Дмитрий Рева также подозреваются в организации еще трех терактов, совершенных в октябре-ноябре 2011 года в Днепропетровске, Харькове и Запорожье. Дело рассматривается в Индустриальном райсуде Днепропетровска.