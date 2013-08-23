Украина празднует День государственного флага

Сегодня в 10.00 президент Украины Виктор Янукович примет участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины (ул. Банковая, 11).

Как сообщает пресс-служба Президента, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпании Украины.

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Как известно, праздник учредил своим указом в 1994 году тогдашний президент Леонид Кучма. День государственного флага чтит поступок группы народных депутатов УССР, которые 23 августа 1991 года внесли в зал заседаний Верховной Рады большой сине-желтый флаг. Это событие происходило на фоне провала так называемого "​​августовского путча", когда самопровозглашенный «Государственный комитет по чрезвычайному положению» (ГКЧП) пытался отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева.

Официальный статус Государственного он получил в январе 1992 года.