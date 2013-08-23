Украина празднует День государственного флага
В Украине запланированы праздничные мероприятия по случаю Дня государственного флага.
Сегодня в 10.00 президент Украины Виктор Янукович примет участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины (ул. Банковая, 11).
Как сообщает пресс-служба Президента, мероприятие будет транслироваться в прямом эфире Национальной телекомпании Украины.
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Как известно, праздник учредил своим указом в 1994 году тогдашний президент Леонид Кучма. День государственного флага чтит поступок группы народных депутатов УССР, которые 23 августа 1991 года внесли в зал заседаний Верховной Рады большой сине-желтый флаг. Это событие происходило на фоне провала так называемого "августовского путча", когда самопровозглашенный «Государственный комитет по чрезвычайному положению» (ГКЧП) пытался отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева.
Официальный статус Государственного он получил в январе 1992 года.