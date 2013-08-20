Кравчук советует прочитать книгу о Компартии

15:05, 20 августа 2013
Политика
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Первый Президент независимой Украины Леонид Кравчук пока не собирается становиться пользователем социальных сетей, но планирует написать книгу.

Кравчук уже готовится к юбилею

Как передает корреспондент УНИАН об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.

“Не присоединяюсь (к социальным сетям – УНИАН) пока, но будем смотреть дальше”, - сказал Кравчук, отметив, что в настоящее время имеет персональный сайт, который будет наполняться.

Он также посоветовал присутствующим на пресс-конференции журналистам прочитать книгу “Девять комментариев о Коммунистической партии”.

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“Это будет намного ценнее, чем пустые заявления об украинских коммунистах, об их роли, значении и прошлых и нынешних свершениях”, - подчеркнул он.

На уточняющий вопрос журналистов, планирует ли он написать книгу к своему 80-летнему юбилею, Кравчук ответил: “К 80-летию не успею, но буду писать. Мне нужно тщательнее осмыслить, оценить тот период, подумать о своих 80 годах. Осмыслить и свои шаги, и шаги своих коллег, оценить. Потому что я не сторонник, чтобы кто-то писал за меня книги. ...Я хотел бы, чтобы я сам сказал те слова, может, не такие красивые, точные, но это мои слова. Это важно для меня лично”.

Справка УНИАН. 10 января 2014 года Кравчуку исполнится 80 лет.

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