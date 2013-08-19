Яценюк заявил о причастности Клюева к избиению "людей и депутатов"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал в интервью в эфире 5 канала.

«Так всегда в жизни есть: что министр внутренних дел будет отвечать, почему сегодня милиция била людей и депутатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев будет отвечать, почему он выполняет незаконные указания Президента Украины Виктора Януковича и руководит этим всем избиением и «титушкамы», - сказал он.

То же время, на уточняющий вопрос журналиста, имеет ли Яценюк соответствующие факты относительно Клюева, председатель фракции «Батькивщина» ответил: «Вы правильно поймите, конечно есть. Подпись личную под этим сложно найти. Но вся информация, которая доходит до меня, - это информация, в первую очередь, с правоохранительной системы, там еще остались честные офицеры», - отметил Яценюк.

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Кроме того, Яценюк напомнил, что «Батькивщина» обратилась к генпрокурору Украины Виктору Пшонке с требованием «возбудить уголовные дела в отношении высших должностных лиц правоохранительной системы».

«Это роль министра Захарченко, это роль секретаря СНБО Клюева, это роль Виктора Януковича - причастен ли он к этому и в какой форме он причастен, это те исполнители, которые сегодня были у Киевского городского совета, - вся милиция, которая фактически била депутатов и препятствовала нашей деятельности », - сказал он.

При этом Яценюк выразил убеждение, что Пшонка «не будет бороться со своими соратниками». «Только бумага эта (обращение к генпрокурору - УНИАН) не сгорит. Придет новый генеральный прокурор, а бумага есть. И новый генеральный прокурор по новому закону будет обязан рассмотреть еще раз это уголовное дело, даже если она будет незаконно закрыто», - подчеркнул он.

Кроме того, Яценюк отметил, что сегодня у Киевсовета увидел новый сценарий президентских выборов 2015 года. «Они думают, что они 500 человек «Беркута» и еще 500 человек внутренних войск ... Ну, хорошо, они спишут их: 5, 10, 15 000 - что таким образом защитят сфальсифицированные результаты выборов 2015 года. То есть, они готовятся к силовому сценарию», - убежден председатель фракции «Батькивщина».

Как сообщал УНИАН, 19 августа большинство Киевсовета провело пленарное заседание, которое оппозиция считает нелегитимным в связи с завершением 2 июня с. г. пятилетнего срока полномочий столичного совета.

Фракция «Батькивщина» требует от генерального прокурора Виктора Пшонки безотлагательно расследовать обстоятельства избиения оппозиционных народных депутатов сегодня в помещении Киевсовета.

Так, народные требуют открыть уголовное производство в отношении сотрудников правоохранительных органов по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьями 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля), 351 (препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) и 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины, и привлечь их к ответственности.

«Считаем, что такие действия сотрудников милиции координировались высшим руководством правоохранительных органов государства, в том числе, министром внутренних дел Украины Захарченко В.Ю. и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Клюевым А.П. по прямому указанию Президента Украины Януковича В.Ф.», - отмечается в обращении.