Организатор Врадиевского шествия Любарец имеет американское гражданство

Организатор Врадиевского шествия Василий Любарец заявляет, что никогда не скрывал, что жил в Америке, и продемонстрировал паспорта гражданина Украины и гражданина США.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"У меня два паспорта в кармане", - сказал он и продемонстрировал американский и украинский паспорта.

По словам Любарца, он поехал в Америку в 1998 году после того, как его дочка вышла там замуж, потому что в Украине не было жилья и работы. "Я поехал туда не за колбасой, а изучать свободу", - сказал он.

"От садовника, водителя грузовика до маленькой компании, которая у меня есть", - заметил Любарец.