В Киеве требовали выпустить активистов (фото)
Сегодня, ряд общественных активистов, политиков и киевлян пришли в приемник для админнарушителей чтобы поддержать активистов инициативы «Воля» - Егора Соболева, Игоря Луценко и Алексея Германа.
В ходе акции «Сидят не те», юрист Дмитрий Гузий заявил, что задержание активистов и суд прошли с вопиющими нарушениями, а наказание - не соответствует действиям активистов, сообщает пресс-служба инициативы.
Фото: пресс-службы "Воли"
«На наш взгляд, санкция по привлечению к ответственности является несоизмеримой с тем, что общественные активисты - жители территориальной общины зашли в помещение своего представительного органа и пытались выяснить, этот орган работает или нет. В решении суда говорится, что активист якобы оказывал «злостное сопротивление милиции», - объяснил позицию митингующих адвокат.
В понедельник адвокаты арестованных планируют подать апелляцию в Апелляционный суд города Киева.
Как сообщал УНИАН, оппозиция считает, что избранный в мае 2008 года Киевсовет VI созыва, который отработал свой 5-летний срок, со 2 июня является нелегитимный. Оппозиция настаивает на назначении выборов мэра столицы и депутатов Киевсовета на 27 октября 2013 года и пытается предотвратить любые попытки власти провести сессию.
16 августа пять общественных активистов, среди которых Луценко и Соболев, заняли зал заседаний Киевсовета на Крещатике, 36 с целью привлечь внимание к “нелегитимности заседания”, которое запланировано на понедельник, 19 августа.
Позже в милиции информировали, что активисты задержаны и доставлены в Шевченковское райуправление милиции для составления админпротоколов.
Вечером стало известно, что Луценко и Соболев получили по 5 суток админареста.