В Европе ликвидировали крупнейшую сеть нелегальной иммиграции

Представитель полиции Испании пояснил, что операция проведена в ряде городов королевства и во Франции, а главари арестованы в Барселоне, сообщает ИТАР-ТАСС.

Следствие полагает, что преступники занимались ввозом в столицу Каталонии по поддельным паспортам граждан КНР, взимая за это от 40 до 50 тыс евро. Затем китайцы переправлялись в другие страны Европы и в США. Часть нелегальных иммигрантов принуждали к занятиям проституцией.

Дать ответ на вопрос, сколько человек были перемещены таким образом в Европу, представитель полиции отказался. В то же время он сообщил, что правоохранительные органы обнародовали сегодня данные о проведенной в последние полтора года в Барселоне проверке притонов, содержавшихся гражданами Китая. В результате задержаны 156 человек, подозреваемых в организации проституции, подделке документов и нарушении прав граждан.