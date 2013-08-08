Сегодня ВУЗы Украины ждет «третья волна» будущих студентов

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со средствами массовой информации Министерства образования и науки Украины.

Во время «третьей волны» из рейтинговых списков исключаются абитуриенты, которые были рекомендованы к зачислению, но не подали в период с 5 по 7 августа оригиналы документов в высшее учебное заведение. В итоге, их места должны занять абитуриенты, которые были ниже в списке.

Это – последняя «волна» зачисления абитуриентов. Абитуриенты, рекомендованные к зачислению в третьем списке, должны подать в приемные комиссии все необходимые оригиналы документов на протяжении 8-10 августа включительно.

11 августа 2013 года высшие учебные заведения издадут приказы о зачислении всех абитуриентов на бюджетную форму обучения.

С обновленными рейтинговыми списками можно ознакомиться на стендах приемных комиссий и официальных веб-сайтах высших учебных заведений.

Обращаем внимание, что в Министерстве образования и науки Украины организована работа консультативного телефона и приемной граждан. Задать вопрос относительно вступительной кампании специалистам МОН можно по телефонам: (044) 481-32-15 (по вопросам вступления в высшие учебные заведения); (044) 279-16-56 (по вопросам вступления в профессионально-технические учебные заведения).