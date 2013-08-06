Германия готова модернизировать украинскую ГТС – депутат Бундестага

Представители деловых кругов Германии заинтересованы в евроинтеграции Украины и готовы расширять инвестиционные проекты в нашей стране. В частности речь идет о модернизации газотранспортной системы Украины.

Об этом заявил Карл-Георг Вельман, член комитета по международным делам Бундестага, комментируя итоги недавнего визита первого вице премьер-министра Украины Сергея Арбузова в Германию, сообщает РБК-Украина.

«Хочу привести пример: уже сейчас в адрес известного немецкого концерна Ferrostaal поступил заказ принять участие в организации модернизации украинской газотранспортной системы. Сейчас этот концерн уже работает с украинской инженерной компанией и у меня есть подтверждение, что 50% от всего заказа в рамках проекта будет выполняться украинскими предпринимателями. А это означает дополнительные рабочие места», – заявил Вельман.

Он добавил, что представители немецкого бизнеса заинтересованы в подписании соглашения об ассоциации Украина-ЕС и создании зоны свободной торговли, поскольку это откроет новые инвестиционные возможности, а также расширит сферы сотрудничества в индустриальной сфере.

«Украина располагает огромным промышленным потенциалом, природным потенциалом, имеет все перспективы и хорошие шансы превратиться в процветающую страну, которая вначале может стать ассоциированным, а впоследствии и полноправным членом ЕС. Украина от этого только выиграет. Мы рассчитываем на значительное увеличение иностранных инвестиций в вашу экономику. Технологическая и экономическая база Украины настолько мощные, что немецкие предприниматели очень быстро найдут у вас надежных партнеров, особенно в индустриальной сфере. А это означает повышение благосостояния украинцев, повышение стандартов жизни», – заявил депутат немецкого Бундестага.

Напомним, 31 июля текущего года первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов посетил Германию. В ходе встреч с руководством страны его заверили, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии в вопросе подписания соглашения об ассоциации с ЕС, а также отметили значительный прогресс в проведении реформ на пути евроинтеграции.