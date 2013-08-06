Карпачева попросила Януковича отпустить Тимошенко лечиться за рубежом

Омбудсмен Украины в 1998-2012 годах Нина Карпачева просит Президента Виктора Януковича исполнить решение Европейского суда по правам человека и принять все меры для восстановления права экс-премьер-министра Юлии Тимошенко на свободу и дать ей возможность лечиться за рубежом.

Об этом говорится в официальном обращении Карпачевой к главе государства, расположенном на официальном сайте первого Уполномоченного по правам человека.

«Убеждена, что для решения этого чрезвычайно важного для нашей страны вопроса Вы, как глава Украинского государства, имеете все необходимые полномочия. Поэтому обращаюсь к Вам, уважаемый Виктор Федорович, как к гаранту соблюдения прав и свобод человека в Украине, и, в конечном счете, как к мудрому человеку, с просьбой: на основании Конституции Украины, Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также Конвенции о защите основополагающих прав и свобод человека и Международного пакта ООН о гражданских и политических правах, проявить добрую политическую волю и принять все возможные меры, включительно с помилованием, для безотлагательного исполнения решения Европейского суда по правам человека и восстановления нарушенных прав Юлии Тимошенко, освобождения ее от отбывания наказания и предоставления возможности получить необходимое лечение за рубежом», - отметила Карпачева в обращении к Януковичу.

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По ее мнению, «выборочное уголовное правосудие в отношении Тимошенко и членов ее правительства», высветило все проблемы до сих пор нереформированной системы правосудия.

"Именно в деле Тимошенко, по которому мной было открыто производство на должности Уполномоченного по правам человека, соединились, наверное, все возможные нарушения, свойственные украинскому правосудию и правоохранительной системе", - подчеркнула бывший омбудсмен.

Карпачева убеждена, что «безоговорочное исполнение решения Европейского суда по правам человека и освобождение Тимошенко должно продемонстрировать четкую позицию руководства нашего государства относительно необратимости движения Украины к международным стандартам соблюдения прав и свобод человека".

"Незаконное заключение бывшего премьер-министра Украины бросает тень на начатые долгожданные реформы и остается одной из ключевых проблем в отношениях с Европейским Союзом и непреодолимым барьером для европейской интеграции Украины. Освобождение Тимошенко будет значить для страны и мира прекращение применения выборочного правосудия, утверждение принципа верховенства права в правоприменяемой практике Украины", - подчеркнула Карпачева.

По мнению бывшего омбудсмена, в канун Вильнюсского саммита, на котором Украина имеет шанс подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, «украинская власть способна решить эту проблему и доказать международным партнерам, что полностью соблюдает взятые на себя обязательства».