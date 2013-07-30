Табачнику ситуация с Мельником навеяла ассоциации с ужасными ДТП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал, комментируя ситуацию с ректором Налогового университета Петром Мельником, задержанным за взяточничество.

На уточняющий вопрос журналистов, как могут ректоры брать деньги за вступление, и остались ли какие-то щелки, которыми ректор может манипулировать, министр ответил: “Никаких щелок не осталось, более того, в этом году приказ о зачислении в каждом вузе будет формировать Единая государственная электронная база образования, и все они будут размещены там”.

Он также отметил, что не знает, как проходит следствие относительно Мельника, поскольку Налоговый университет подчинен Министерству доходов и сборов.

“У нас такой последний досадный случай был летом 2010, когда я получил официальное письмо от прокуратуры, и это было в Запорожской области, где в тот же день я отстранил и уволил ректора, который был задержан при получении денежных вознаграждений. Это, конечно, ситуация (вокруг ректора Налогового университета - УНИАН), которая пятнает все образование, но, с другой стороны, ужасные ДТП не ставят под сомнение то, что абсолютное подавляющее большинство водителей - это наши добросовестные сограждане, которые используют автомобиль как удобное средство передвижения, но не нанесения кому-то или почему-то повреждений”, - резюмировал Табачник.