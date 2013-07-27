Янукович наградил орденом Вселенского Патриарха
16:05, 27 июля 2013Политика
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Янукович наградил Вселенского Патриарха Варфоломея І орденом Свободы.
Янукович наградил Варфоломея І орденом Свободы
Президент Украины Виктор Янукович своим указом № 393/2013 за выдающуюся церковную деятельность, направленную на подъем авторитета православия в мире, и по случаю празднования в Украине 1025-летия крещения Киевской Руси наградил Вселенского Патриарха Варфоломея І орденом Свободы.
Соответствующий документ размещен на сайте Президента Украины.
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