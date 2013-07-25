Евроинтеграция не должна стать заложницей персональных симпатий - эксперты

Об этом в ходе конференции «Украина – ЕС: перспективы и надежды» заявил доктор Марьян Шолуха, представляющий Фонд им. Болеслава Хробрего.

«Президент Виктор Янукович, вопреки тем,кто обвинял его в тесных связях с Россией, доказал в течение последних лет, что он является самостоятельным политиком и главой государства, который гарантирует независимость Украины», — сказал Шолуха.

В то же время депутат польского Сейма Анджей Романек, представляющий партию «Солидарная Польша», заметил, что евроинтеграция — выбор украинского народа, поэтому европейским политикам не стоит персонализировать украинские элиты и препятствовать сближению Украины и ЕС.

«Негативное отношение к законно избранной украинским народом власти со стороны некоторых западных политиков лишь в силу того, что они дружили с их предшественниками, – это путь в никуда. Украинским властям не нужно читать лекций и угрожать, как это делал в последнее время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски. Украина уже определилась, но символом этого выбора должны стать результаты вильнюсского саммита «Восточного партнерства», — заявил Романек, — европейский выбор Украины не зависит от персонального состава украинских элит – это не экс-премьер-министр и не действующий президент выбирают западной вектор – это выбор украинского народа».