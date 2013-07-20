УДАР говорит, что не позволит менять Конституцию на референдуме

Текст законопроекта пока отсутствует на сайте Верховной Рады Украины, однако в пресс-службе партии «УДАР» сообщили УНИАН, что авторы проекта предлагают упразднить возможность выносить на всеукраинский референдум текст новой Конституции Украины и изменений к уже действующей редакции Основного Закона государства без участия Верховной Рады Украины, что является гарантией от изменения конституционного строя неконституционным способом.

При этом, законопроект предусматривает возможность вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе вопроса об отмене нормативно-правовых актов Президента Украины, Кабинета министров, министерств или других центральных органов исполнительной власти. Предлагается установить, что политические партии и всеукраинские общественные организации могут быть субъектами всеукраинского референдума. И значительно расширяются их возможности относительно участия в процессе референдума и обеспечения контроля над его законностью. Предусмотрено разделение субъектов референдума на сторонников и оппонентов вопроса референдума.

По теме: В Венецианской комиссии объяснили, почему так раскритиковали закон о референдуме

С целью ограничения возможности манипулирования общественным мнением и, как следствие, «искусственного» инициирования референдума провластными политическими силами ради принятия таким способом выгодных для них решений, предложен ряд совершенствований порядка провозглашения всеукраинского референдума по народной инициативе, говорится в сообщении.

С учетом опыта предыдущих парламентских и местных выборов, когда результаты народного волеизъявления часто искажались из-за массовых фальсификаций, «УДАР» предлагает усилить механизмы предотвращения этому. В частности, усовершенствован порядок формирования комиссий всеукраинского референдума и досрочного прекращения полномочий их членов, гарантированы при этом права субъектов процесса референдума. Также совершенствуется порядок составления и уточнения списков участников всеукраинского референдума.

Для исключения возможности подделки результатов волеизъявления граждан, создаются дополнительные механизмы обеспечения прозрачности референдума и информированности граждан Украины относительно вопросов или законопроектов, которые выносятся на него.

Кроме того, проектом закона предлагается предусмотреть информационное сопровождение всеукраинского референдума и усовершенствовать отдельные положения относительно порядка ведения агитации всеукраинского референдума с целью обеспечения прозрачности процесса, своевременного доступа граждан Украины к информации относительно вопросов и/или законопроектов, которые выносятся на всеукраинский референдум.

Действующая редакция Закона «О всеукраинском референдуме» допускает возможность принятия решений общегосударственного значения чрезвычайно малым количеством граждан Украины. Вместо этого «ударовский» законопроект предусматривает, что вопрос, вынесенный на всеукраинский референдум, считается одобренным, если за него проголосовало больше половины участников референдума, включенных в списки участников референдума (то есть абсолютное большинство), независимо от того, сколько граждан приняло участие в голосовании. «Это обеспечит принятие на всеукраинском референдуме лишь тех решений, которые реально поддерживает большинство граждан, и значительно осложнит возможность использования института всеукраинского референдума как способа принятия «нужных» решений, которые не поддерживаются гражданами Украины», - отмечают в «УДАРе».

По теме: Кличко: Мы не дадим власти изменить Конституцию через референдум

Предложенная обновленная редакция Закона Украины «О всеукраинском референдуме» отменяет принятый неконституционным способом, с нарушением принципа личного голосования, действующий закон «О всеукраинском референдуме», к которому высказывалось множество замечаний, как авторитетными отечественными экспертами, так и международными институтами.

В разработке законопроекта также приняли участие представители коалиции «За честный референдум» Юрий Ключковский и Игорь Колиушко, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины "О всеукраинском референдуме" Верховная Рада приняла 6 ноября 2012 года.

В частности, законом предусматривается, что предметом референдума может быть: одобрение новой редакции Конституции Украины, внесение изменений в Конституцию Украины, отмена, утрата действия или признание недействительным закона о внесении изменений в Конституцию Украины (конституционный референдум); об изменении территории Украины (ратификационный референдум); о принятии или отмене закона Украины или внесении изменений в действующий закон Украины (законодательный референдум); по любому вопросу, за исключением тех, по которым референдум не допускается согласно Конституции Украины (общий референдум). Результаты народного волеизъявления на всеукраинском референдуме являются обязательными.

По мнению экспертов, принятый законом порядок принятия новой Конституции Украины и порядок внесения изменений в Конституцию не отвечает конституционным положениям.

По теме: Венецианская комиссия: закон о референдуме не отвечает стандартам

В июне 2013 года Венецианская комиссия оценила закон Украины о всеукраинском референдуме на запрос председателя Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАРЕ) Андреса Геркеля.

В частности, ВК установила, что разрешение выносить на референдум вопрос внесения изменений в Конституцию или новую Конституцию может нанести вред конституционной стабильности и законности в Украине.

Кроме того, Комиссия выразила мнение, что закон о референдуме не полностью отвечает международным стандартам в части вопросов, которые могут быть вынесены на референдум по народной инициативе.

Также Венецианская комиссия отметила ряд технических проблем в законе о всеукраинском референдуме.