Стецькив прогнозирует на заседании фракции НУ-НС ”серьезный разговор”

Решение фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» что касается кандидатуры Арсения ЯЦЕНЮКА на должность Председателя Верховной Рады Украины, скорее всего будет принято.

Об этом сказал в интервью УНИАН член фракции НУ - НС Тарас СТЕЦЬКИВ.

Он отметил, что сегодня на заседании фракции, которое состоится в 17.00, «будет достаточно серьезный разговор».

Т.СТЕЦЬКИВ напомнил, что кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА внес Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, «и это главный аргумент, чтобы эту кандидатуру рассмотреть, и шансы на поддержку есть».

Он отметил, что «если часть фракции может с этим не согласиться», так это может завести в тупик. По его словам, в связи с предыдущей ситуацией, относительно смены кандидатуры Вячеслава КИРИЛЕНКО на А.ЯЦЕНЮКА остался «определенный осадок». Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что фракция голосовала за кандидатуру В.КИРИЛЕНКО, а затем «четыре-пять человек шантажом вынудили фракцию» согласиться на смену кандидатуры. Т.СТЕЦЬКИВ считает, что «эти эмоциональные моменты нужно отложить в сторону». Он подчеркнул, что сегодня будет «серьезный, прагматичный разговор, и решение, скорее всего, будет принято».