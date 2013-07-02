Суд отменил запрет советской символики в Тернополе

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, соответствующее решение на основании обращения прокуратуры 27 июня принял Тернопольский окружной административный суд.

В целом прокуратура Тернополя обжаловала 4 решения, и все обжалованные акты органа местного самоуправления судом признаны противоправными и отменены.

В частности, отменено решение городского совета № 6/7/138 от 08.04.2011 года «О запрете размещения советской символики на государственных учреждениях и коммунальных предприятиях» и решение № 6/п32/1 от 09.05.2013 года «О запрете размещения советской и нацистской символики в г. Тернополе».

В постановлении суда указано, что указанные распоряжения и решения сессии городского совета противоречат требованиям Конституции Украины, Закона Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и приняты с превышением предоставленных органу местного самоуправления полномочий.

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Также постановлением суда признаны противоправными п.п. 2, 6 решения 34-й сессии Тернопольского городского совета шестого созыва №6/34/50 от 06.06.2013 года “Об информации начальника Тернопольского городского отдела УМВДУ в Тернопольской области и прокурора города Тернополя о состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и результатах деятельности на территории города Тернополя, действия правоохранительных органов 9 мая 2013 года в Старом парке города Тернополя», в части оценки работы правоохранительных органов и оказания воздействия на их деятельность.

Данные пункты предусматривали признать работу милиции 9 мая в парке Славы неудовлетворительной, а также прекратить финансирование городской программы «Правопорядок», направленной на улучшение материальной базы горотдела милиции.