Янукович наградил председателя ЦИК орденом Ярослава Мудрого
Президент Украины Виктор Янукович по случаю Дня Конституции Украины наградил председателя Центральной избирательной комиссии Владимира Шаповала орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ степени.
Об этом идет речь в указе «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции Украины», размещенном на официальном сайте главы государства.
Согласно документу, Шаповал награжден “за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм”.
Также орденом князя Ярослава Мудрого V степени награждены, в частности, народные депутаты Украины Александр Стоян и Нвера Мхитарян (оба из фракции Партии регионов), председатель Верховного суда Украины в отставке Петр Пилипчук.
Кроме того, награжден орденом «За заслуги» I степени, в частности, народный депутат Леонид Климов (фракция Партии регионов).
Орденом «За заслуги» ІІІ степени награждены народные депутаты Виталий Барвиненко, Евгений Геллер (оба из фракции ПР).