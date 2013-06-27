Янукович наградил председателя ЦИК орденом Ярослава Мудрого

Об этом идет речь в указе «О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции Украины», размещенном на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, Шаповал награжден “за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм”.

Также орденом князя Ярослава Мудрого V степени награждены, в частности, народные депутаты Украины Александр Стоян и Нвера Мхитарян (оба из фракции Партии регионов), председатель Верховного суда Украины в отставке Петр Пилипчук.

Кроме того, награжден орденом «За заслуги» I степени, в частности, народный депутат Леонид Климов (фракция Партии регионов).

Орденом «За заслуги» ІІІ степени награждены народные депутаты Виталий Барвиненко, Евгений Геллер (оба из фракции ПР).