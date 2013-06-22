Суд оштрафовал свободовцев за драку перед выступлением Фарион

Об этом сообщает ТСН. Активиста Андрея Цыбульского и депутата Узинского городского совета Назара Науменко суд признал виновными в "злостном неповиновении милиции". За это их решили оштрафовать на 170 гривен каждого.

"Мы будем подавать апелляцию на решение Подольского райсуда о наложении административных штрафов на свободовцев. Кроме того, мы в полном объеме готовы применить депутатские полномочия, чтобы добиться надлежащей реакции прокуратуры на преступные действия милиции и грубое применение физической силы к националистам", - заявил председатель Киевской городской организации ВО "Свобода" Андрей Ильенко.

По теме: Во время презентации книги Фарион возле Могилянки произошла драка

Как сообщал УНИАН, 19 июня возле Национального университета «Киево-Могилянская академия» во время презентации народным депутатом Украины Ириной Фарион своей книги «Мовна норма: знищення, пошук, віднова» произошла драка между двумя группами молодых людей.

В Главном управлении МВД в Киеве сообщили, что почти 20 студентов организовали акцию против презентации книги Ирины Фарион. В свою очередь сторонники "Свободы" выступили в ее поддержку.

"Обе акции начались примерно в 16 часов. Сначала обе стороны выкрикивали противоположные лозунги, в результате чего инцидент перешел в словесную перепалку, которая закончилась дракой, в которую вынуждены были вмешаться сотрудники правоохранительных органов », - отметили в киевской милиции.

По их данным, «в результате 8 самых активных с обеих сторон были доставлены в Подольское райуправление киевской милиции для дачи объяснений и составления по ним административных протоколов за совершенное правонарушение".