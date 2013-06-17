В Турции полиция готовит водометы и слезоточивый газ

Между тем, полиция преградила им путь, поскольку губернаторство запретило проводить любые акции на площади, близ которой расположены правительственные учреждения, передает ИТАР-ТАСС.

Силы безопасности перекрыли улицу несколькими машинами, оборудованными водометами, и предостерегли демонстрантов от попыток пройти на площадь. Кроме того, полиция призвала профсоюзы освободить улицу для проезда автотранспорта. Если демонстранты не прислушаются к властям, стражи порядка готовы применить водометы и слезоточивый газ.

В настоящее время обстановка остается стабильной, демонстранты не предпринимают попыток прорыва оцепления. В акции участвуют Конфедерация профсоюзов госслужащих и Конфедерация профсоюзов рабочих-революционеров, которые совместно объявили о суточной общереспубликанской забастовке. К ним также присоединились объединения врачей, инженеров и стоматологов.

По теме: Генконсул Украины в Стамбуле не видит угроз для туристов

В 16:00 по местному времени аналогичный митинг запланирован в Стамбуле. Там профсоюзы планируют пройти маршем на площадь Таксим. Ожидается, что и стамбульская полиция не позволит демонстрантам это сделать. Всего, как заявляет руководство профсоюзов, на улицы турецких городов может выйти до 800 тыс человек.