Рядом с акцией оппозиции в Николаеве власти будут праздновать День медика

Так, в четверг, 13 июня, в Николаеве пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню медицинского работника сообщили в управлении общественных связей Николаевской мэрии, пишут НикВести.

"В 17.30 на перекрестке улицы Советской и Адмиральской (у площади Ленина) временный мэр Николаева, секретарь городского совета Владимир Коренюгин передаст Центрам первичной медико-санитарной помощи новые машины, предназначенные для семейной медицины", - говориться в сообщении.

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Как сообщили в пресс-службе местной организации партии «Фронт Змін» 13 июня в 17.00 оппозиционеры пройдут маршем от площади Судостроителей по улице Советской к улице Никольской в рамках акции «Вставай, Украина!».

В акции будут участвовать лидеры оппозиционных парламентских фракций Арсений Яценюк (ВО «Батьківщина), Виталий Кличко (ПП «УДАР») и Олег Тягнибок (ВО «Свобода).