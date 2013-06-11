Рядом с акцией оппозиции в Николаеве власти будут праздновать День медика
В день проведения оппозицией акции "Вставай, Украина!" в Николаеве, параллельно ей местные власти проведут мероприятия по случаю Дня медработника.
Так, в четверг, 13 июня, в Николаеве пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню медицинского работника сообщили в управлении общественных связей Николаевской мэрии, пишут НикВести.
"В 17.30 на перекрестке улицы Советской и Адмиральской (у площади Ленина) временный мэр Николаева, секретарь городского совета Владимир Коренюгин передаст Центрам первичной медико-санитарной помощи новые машины, предназначенные для семейной медицины", - говориться в сообщении.
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Как сообщили в пресс-службе местной организации партии «Фронт Змін» 13 июня в 17.00 оппозиционеры пройдут маршем от площади Судостроителей по улице Советской к улице Никольской в рамках акции «Вставай, Украина!».
В акции будут участвовать лидеры оппозиционных парламентских фракций Арсений Яценюк (ВО «Батьківщина), Виталий Кличко (ПП «УДАР») и Олег Тягнибок (ВО «Свобода).