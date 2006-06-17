Начался матч Португалия - Иран

16:00, 17 июня 2006
Политика
261 0

Сегодня еще 2 матча в группе E

Чехия - Гана 18:50

Италия - США 21:50

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter