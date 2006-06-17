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Начался матч Португалия - Иран
16:00, 17 июня 2006
Политика
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Сегодня еще 2 матча в группе E
Чехия - Гана 18:50
Италия - США 21:50
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