«Свобода» и КПУ о чем-то совещаются в сессионном зале
16:43, 06 июня 2013Политика
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Фракции “Свобода” и КПУ проводят совещания в сессионном зале.
Тягнибок проводит совещание
Представители фракций “Свобода” и КПУ проводят совещания в сессионном зале Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, депутаты собрались возле своих рабочих мест и общаются со своими лидерами Олегом Тягнибоком и Петром Симоненко.
В то же время представители других фракций частично разошлись после объявления председателем ВР Владимиром Рыбаком о закрытии вечернего заседания парламента.
Кроме того, некоторые депутаты от оппозиции продолжают стоять возле трибуны ВР.
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