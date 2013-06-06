«Свобода» и КПУ о чем-то совещаются в сессионном зале

Представители фракций “Свобода” и КПУ проводят совещания в сессионном зале Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты собрались возле своих рабочих мест и общаются со своими лидерами Олегом Тягнибоком и Петром Симоненко.

В то же время представители других фракций частично разошлись после объявления председателем ВР Владимиром Рыбаком о закрытии вечернего заседания парламента.

Кроме того, некоторые депутаты от оппозиции продолжают стоять возле трибуны ВР.