Янукович предлагает назначить надзирателей над депутатами

Об этом говорится в ежегодном послании Президента в Верховную Раду о внутреннем и внешнем положении Украины, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, в Послании отмечается, что правила (Кодекс) поведения депутатов Верховной Рады Украины на протяжении длительного времени приняты не были, а в условиях отсутствия Кодекса поведения депутатов Регламент Верховной Рады Украины должен быть тем механизмом, который препятствует вмешательству личных интересов и конфликтов в сферу парламентских процедур. Однако практика свидетельствует, что его нормы в части депутатской этики не выполняются должным образом, поскольку: нормы Регламента ВР в части депутатской этики устанавливают ответственность только по совершению отдельных действий (произнесение обидчивых высказываний), тогда как совершение других нарушений (препятствование проведению заседаний, выведение из строя системы голосования, лишение председательствующего возможности ведения заседания) вообще не предусматривает никакой ответственности; законодательством определены лишь нормы этического поведения на заседаниях парламента и не урегулировано поведение депутатов вне его пределов; контроль над соблюдением правил этики депутатами осуществляют сами депутаты (члены соответствующего комитета ВР Украины).

Кроме того, отмечает Президент, вне пределов правового регулирования остаются вопросы ответственности народных депутатов за нарушение ими обязанности присутствовать на сессионных заседаниях парламента и принимать участие в работе его комитетов и комиссий; применение санкций за отказ присутствующего на заседании парламента депутата принимать участие в голосовании; образование независимого органа, который осуществлял бы контроль за соблюдением правил этики депутатами (в настоящее время его осуществляют сами депутаты – члены соответствующего профильного комитета ВР Украины).

По мнению главы государства, усиление ответственности народных депутатов за нарушение этики депутатской деятельности должно предусматривать:

в краткосрочной перспективе – внесение изменений в Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины», которые предусматривали бы, что санкции за нарушение норм этики, закрепленные Регламентом ВР, должны устанавливаться за нарушение всех, а не лишь отдельных, норм; внесение изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины», которые будут устанавливать ответственность за невыполнение депутатом своих обязанностей и нарушение порядка работы комитетов и парламента в целом;

в долгосрочной перспективе – определение правил поведения и стандартов этики народных депутатов Украины не в Регламенте Верховной Рады Украины и Законах Украины «О статусе народного депутата Украины», «О правилах этического поведения», а в отдельном документе (Правилах этики деятельности народного депутата или Кодексе поведения народных депутатов), который будет устанавливать правила поведения депутатов (в сессионном зале парламента, на заседаниях комитетов, в отношениях с третьими лицами, например, с представителями СМИ, лоббистскими группами); создание специального органа, уполномоченного следить за соблюдением депутатами Кодекса поведения народных депутатов Украины.