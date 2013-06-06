В «Батькивщине» считают, что Украина может повторить турецкий сценарий

По его словам, ситуация в стране напряжена до предела. "В принципе, очевидно, что в Украине сжата социальная пружина. Помимо социальных неурядиц есть и абсолютный произвол властей – примеры этого можно найти сплошь и рядом. Мы же все время со всех возможных площадок говорим власти – остановитесь. А не то будет взрыв", — заявил депутат в разговоре с Росбалтом.

"В Стамбуле тоже все взорвалось в неожиданном месте. Уличные протесты в Турции — это реакция не столько на застройку парка, сколько на пренебрежительное отношение власти к народу. В Украине власть также провоцирует подобную реакцию. Сейчас трудно сказать, что, когда и в какой момент рванет, но то, что к этому все идет – очевидно", — резюмировал Андрей Сенченко.

Напомним, что в Стамбуле продолжаются массовые беспорядки, связанные с решением правительства о застройке площади Таксим. Для разгона демонстрантов полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы, передает телеканал Al Arabiya. Протест против застройки площади перерос в акции против правительства премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана. "Объединимся против фашизма" и "Правительство — в отставку!" стали двумя наиболее популярными лозунгами демонстрантов.