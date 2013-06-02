Яценюк «проинспектировал» участки в Василькове (фото)

Об этом заявил лидер парламентской фракции ВО "Батькивщина" Арсений Яценюк, посетив в Василькове штаб единого кандидата в мэры города от оппозиции Сергея Сабова, сообщили в пресс-службе "Батькивщины".

Сабов рассказал о зафиксированных наблюдателями от оппозиции нарушения на избирательных участках.

Также Яценюк вместе с Сабовым побывали на нескольких избирательных участках, пишет Украинская правда.

В частности, на 73-м участке наблюдатели от оппозиции рассказали о грубом нарушении избирательного законодательства: оказалось, что бюллетнем пожилой женщины, которая пришла на участок, уже проголосовали.

Как сообщают представители оппозиции, аналогичные случаи и другие нарушения зафиксированы и на других участках Василькова.

Также Яценюк побывал в терризбиркоме, где пообщался с секретарем избирательной комиссии, которая работала в ТИК 2010 года, и предупредил ее об ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Как отметил Яценюк, состав избирательной комиссии в Василькове тот же, что и в 2010 году, когда здесь не допустили к местным выборам "Батькивщина" и "Фронт перемен".

Кроме того, во время переезда в одного из участков в школе № 7 Яценюк остановился возле машин, стоявших вдоль дороги вместе с авто правоохранителей.

"Оказалось, что наблюдатели от оппозиции обнаружили автомобили, которыми, вероятно, осуществлялись "карусели"- подвоз людей на участки. Представитель правоохранительных органов заверил Яценюка, что милиция разберется с этим инцидентом", - отметили в пресс-службе "Батькивщины".

Как известно, утром 2 июня на участке № 321285 был составлен акт на первое нарушение: председатель участкового избиркома самостоятельно открыла сейф, но количество бюллетеней не соответствовало количеству избирателей.

Наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях в ходе голосования. Однако правоохранители заявляют, что нарушений не выявлено, а жалоб от населения не поступало.