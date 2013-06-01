Кличко отказался сравнивать своей рейтинг с Януковичем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве в ответ на вопрос по поводу того, что его рейтинг почти сравнялся с рейтингом Президента Украины Виктора Януковича.

Кличко отметил, что готовился к этому вопросу, и высказал мнение, что «все рейтинги – это виртуальные вещи, и я не собираюсь на сегодняшний день их комментировать, т. к до 2015 года еще очень много времени».

При этом Кличко убеждает, что «мы сделаем все для того, чтобы объединить усилия оппозиционных сил с тем, чтобы выиграть выборы у представителя власти, и будет выдвинута кандидатура, имеющая максимальные шансы победить представителя власти».

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Однако Кличко так и не ответил на вопрос, что он для себя считает приоритетом на сегодняшний день – пост мэра Киева или президентский пост.