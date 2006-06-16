Традиционное радиообращение Ющенко посвятит формированию коалиции

В субботу, 17 июня, в 18.00 прозвучит радиообращение Президента Виктора ЮЩЕНКО к Украинскому народу.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО сосредоточится на вопросе стабилизации политической ситуации в стране и выразит свою позицию относительно формирования парламентской коалиции.

Обращение будут транслировать три программы Украинского радио и «Радио ЭРА» FM. Первая, Вторая и Третья программы повторят выступление главы государства в 22.00 и в воскресенье, 18 июня, в 10.00, «Радио ЭРА» FM – в воскресенье в 10.00.

Кроме того, обращение Президента можно послушать в Интернете.

За границей оно прозвучит в эфире Всемирной службы «Радио Украина» Украинского радио с повтором в 22.00 и в воскресенье, 18 июня, в 10.00.