Ющенко взялся за Крым

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал распоряжение “О безотлагательных задачах Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым”.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, постоянному представителю Президента Украины в АРК с участием представителей Верховной Рады АРК, Совета министров АРК, соответствующих территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти поручено в трехмесячный срок проанализировать состояние соблюдения в АРК Конституции и законов Украины, выполнения указов и распоряжений Президента Украины, актов Кабинета министров Украины и принять дополнительные меры для обеспечения надлежащего выполнения актов законодательства Украины Верховной Радой АРК и Советом министров АРК, районными государственными администрациями и органами местного самоуправления в Крыму.

Кроме того, в двухмесячный срок Президент поручил проанализировать обращения граждан, которые поступили с января 2005 года в Представительство Президента Украины в АРК, региональную приемную Президента Украины, Верховную Раду Крыма, Совет министров АРК, а также - законность и эффективность действий соответствующих должностных лиц по рассмотрению указанных обращений, обеспечению соблюдения прав граждан, решению затронутых вопросов и внести предложения относительно совершенствования работы с обращениями граждан в регионе.

Также в месячный срок Президент поручил организовать действенную систему анализа нормативно-правовых актов Верховной Рады и Совета министров Крыма относительно их соответствия Конституции и законам Украины, а также обеспечить оперативное внесение при наличии соответствующих оснований предложений о необходимости их изменения, отмены или остановки действия.

Кроме того, в трехмесячный срок Президент поручил подготовить и подать аналитические материалы по актуальным проблемам формирования и реализации государственной политики в сфере информации, межнациональных и межконфессиональных отношений, развития курортно-рекреационной сферы и туризма, управления имуществом, использования и охраны земельных и других природных ресурсов в Крыму с предложениями относительно путей решения проблем в этих сферах.

Также Президент поручил в двухмесячный срок с участием руководителей правоохранительных органов, местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления рассмотреть состояние охраны правопорядка и общественной безопасности, выполнение соответствующих требований законодательства в АРК и внести предложения относительно совершенствования деятельности в этой сфере.

Кроме того, глава государства поручил принять меры для обеспечения улучшения взаимодействия Представительства Президента Украины в АРК с Верховной Радой АРК, Советом министров АРК, местными государственными администрациями, территориальными подразделениями центральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, объединениями граждан, религиозными организациями, а также для широкого информирования общественности о мерах, которые предпринимаются Президентом Украины для реализации конституционных полномочий, решения актуальных экономических, социальных, природоохранных и других проблем в регионе.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО дал поручение в месячный срок внести предложения относительно совершенствования структуры и улучшения информационного, финансового и материально-технического обеспечения Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым.

Контроль за выполнением этого распоряжения возложен на главу Секретариата Президента Украины.