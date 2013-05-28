Экс-министр «расшифровал» молчание пресс-служб о встрече Януковича и Путина

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что встреча Президента России Владимира Путина с Президентом Украины Виктором Януковичем в Сочи - это последние попытки российских властей остановить европейскую интеграцию Украины. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Как раз сейчас во многих кремлевских кабинетах поняли, что Украина уходит. Собственно, Кремль теряет влияние на Украину, и вот сейчас, в том числе последняя непредсказуемая, загадочная встреча (встреча В.Януковича с В.Путиным), Она свидетельствует о том, что происходят последние попытки остановить процесс. Насколько это будет успешным для России - это вопрос, ведь у нас нет информации, поэтому можем только догадываться. Но, мне кажется, что это последние попытки затормозить то, что уже практически затормозить невозможно», - заявил Огрызко.

По мнению Владимира Огрызко, факт, что после этой встречи Президентов в прессе нет никакой информации относительно темы переговоров свидетельствует о том, что никакие договоренности не были достигнуты.

«Так бывает в случае, когда нечего «​​сливать». Поэтому, я думаю, что просто нет результата, не с чем выходить. Поэтому, собственно, вот такая таинственность, она и говорит о том, что мы, к сожалению, не вышли в российско-украинских отношениях на нормальное состояние», - отметил экс-министр.