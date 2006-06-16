Иван Васюнык попал в ДТП

Сегодня во второй половине дня на пересечении улиц Владимирская и Богдана Хмельницкого в Киеве возле театра Оперы и балета произошло ДТП.

В автомобиль первого заместителя главы Секретариата президента Ивана Васюныка въехал грузовик.

По словам очевидцев, виновником случившегося был водитель чиновника. В аварии не постраждал никто.

Обком