Иван Васюнык попал в ДТП
17:43, 16 июня 2006Политика
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В автомобиль первого заместителя Рыбачука въехал грузовик
Сегодня во второй половине дня на пересечении улиц Владимирская и Богдана Хмельницкого в Киеве возле театра Оперы и балета произошло ДТП.
В автомобиль первого заместителя главы Секретариата президента Ивана Васюныка въехал грузовик.
По словам очевидцев, виновником случившегося был водитель чиновника. В аварии не постраждал никто.
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