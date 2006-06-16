Последствия коалиции Нашей Украины и Регионов: распродажа и стрельба?

Создание коалиции "Нашей Украины" с Партией регионов приведет к приватизации большинства государственных объектов, приватизация которых на сегодня запрещена. Такое мнение сегодня на брифинге высказала председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, в случае создания коалиции «начнется распродажа всего того, что запрещено законом, и перечень объектов, запрещенных к приватизации, будет расчихвощен на 99,9%...».

«Правда, думаю, тогда стрельба будет с двух сторон", - добавила В.СЕМЕНЮК.

Как известно, В.СЕМЕНЮК является членом политисполкома Политсовета СПУ, которая выступает против создания так называемой «широкой» коалиции при участии Партии регионов.