Синоптики прогнозируют потепление

Синоптики прогнозируют, что в выходные будет облачно с прояснениями, однако, температура повысится. На востоке - кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-7 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 10-15°, днем - 20-25°, в Закарпатье - до 28°.

18-19 июня переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, 18 июня в западных областях дожди, грозы, в Карпатах - сильные дожди. В северных и центральных областях 18 июня, в восточной части 19 июня - преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью - 11-16°, днем - 22-27°; в Карпатах ночью - 5-10°, днем - 12-17°.

20-21 июня местами кратковременный дождь, гроза (в основном, днем); в западных, а 20 июня и в восточных и южных областях преимущественно без осадков.

Температура ночью - 12-18°, на побережье морей - до 20°; днем - 22-28°, в южной части, Донецкой, Луганской областях - до 31°.

В Киеве и области 17 июня переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-7 м/с. Температура в Киеве ночью - 13-15°, днем - 22-24°; по области ночью - 10-15°, днем - 20-25°.

18-19 июня переменная облачность. Без осадков, только днем 19 июня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью - 11-16°, днем - 22-27°.

20-21 июня местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью немного повысится, днем существенно не изменится.