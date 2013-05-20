Янукович назначил нового руководителя Госслужбы занятости
19:58, 20 мая 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович назначил Марину Лазебную руководителем Государственной службы занятости Украины.
Президент назначил нового главу Госслужбы занятости
Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.
Как сообщалось, ранее Лазебная занимала должность директора Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины.
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