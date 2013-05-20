Янукович назначил нового руководителя Госслужбы занятости

Президент Украины Виктор Янукович назначил Марину Лазебную руководителем Государственной службы занятости Украины.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства. Как сообщалось, ранее Лазебная занимала должность директора Департамента труда и занятости Министерства социальной политики Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter