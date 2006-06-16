Украина находится между диктатурой и демократией

В Украине улучшился показатель уровня демократии, но страна по-прежнему находится на промежуточном этапе между диктатурой и демократией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила научный руководитель Фонда «Демократические инициативы» Ирина БЕКЕШКИНА сегодня на пресс-конференции в Киеве, представляя результаты опроса общественного мнения, которые проводились фондом 1-11 июня совместно с компанией «Юкрейниан социолоджи сервис».

«При 10-тибальной шкале оценки, в которой «единица» означает полную диктатуру, респонденты оценили состояние демократии в Украине на уровне 5,48 баллов. Это существенно лучше оценка чем два года назад – тогда было 4,85 балла.», - сказала И.БЕКЕШКИНА.

Социолог также отметила увеличение количества граждан, которые называют демократию наиболее желательной моделью развития государства, - до 52% против 41% в 2004 году. При этом, по ее словам, до 13% снизилось количество граждан, для которых не имеет значения, какой режим существует в стране. «Демократии стало больше, но людям не нравится как она функционирует. К примеру, в 2004 году 59% опрошенных высказывали недовольство функционированием демократии в Украине. Сейчас это количество почти не изменилось – 61%», - констатировала она.

И.БЕКЕШКИНА подчеркнула, что в международной практике не встречались случаи, когда граждане оценивали состояние демократии 10 баллами. «Считается, что 7 баллов означает устойчивое демократическое развитие и функционирование», - пояснила социолог.

Фонд «Демократические инициативы» и компания «Юкрейниан социолоджи сервис» 1-11 июня провели социологический опрос во всех областях Украины, Автономной Республике Крым, Киеве и Севастополе. В опросе приняли участие 2011 респондентов старше 18-ти лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.