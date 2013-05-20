Батькивщина выдвигает Власенко в Высший совет юстиции

Фракция “Батькивщина” приняла решение о внесении кандидатуры Сергея Власенко на должность члена Высшего совета юстиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета сообщил председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк, обращаясь к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Рыбаку.

“Документы находятся у Вас. Мы просим, чтобы Вы расписали на соответствующий профильный комитет”, - сказал Яценюк.